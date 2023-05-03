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В Мытищах стартовал турнир по мини-футболу среди слепых, посвящённый интеграции новых регионов

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Федерация футбола слепых России и администрация городского округа Мытищи организовали открытый ежегодный турнир по мини-футболу 5×5 среди слепых игроков на Кубок главы г. о. Мытищи, посвящённый интеграции республик, вошедших в состав Российской Федерации.
В Мытищах стартовал турнир по мини-футболу среди слепых, посвящённый интеграции новых регионов
  • © Федерация футбола слепых России

В соревнованиях примут участие команды ГОУ ВО ЛНР ЛГПУ, сборная ДНР, КРЫМПЛАСТ (Республика Крым), «Авангард» (Мытищи), «Орбита» (Дзержинский), сборная Республики Беларусь, сборная команда УП «Элект» (Витебск).

Турнир проходит в Мытищах со 2 по 5 мая.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что вошедшие в состав страны регионы будут интегрированы в систему российского спорта.

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