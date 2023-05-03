В Мытищах стартовал турнир по мини-футболу среди слепых, посвящённый интеграции новых регионов

Федерация футбола слепых России и администрация городского округа Мытищи организовали открытый ежегодный турнир по мини-футболу 5×5 среди слепых игроков на Кубок главы г. о. Мытищи, посвящённый интеграции республик, вошедших в состав Российской Федерации.

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