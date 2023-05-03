В Мытищах стартовал турнир по мини-футболу среди слепых, посвящённый интеграции новых регионов
- © Федерация футбола слепых России
В соревнованиях примут участие команды ГОУ ВО ЛНР ЛГПУ, сборная ДНР, КРЫМПЛАСТ (Республика Крым), «Авангард» (Мытищи), «Орбита» (Дзержинский), сборная Республики Беларусь, сборная команда УП «Элект» (Витебск).
Турнир проходит в Мытищах со 2 по 5 мая.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что вошедшие в состав страны регионы будут интегрированы в систему российского спорта.