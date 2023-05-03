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Родионов рассказал, что сын Промеса занимается в футбольной школе «Спартака»

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Президент спартаковской академии Сергей Родионов рассказал, что сын нападающего «Спартака» Квинси Промеса занимается в футбольной школе московского клуба.
Родионов рассказал, что сын Промеса занимается в футбольной школе «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Сын Квинси — 2017 года рождения. У нас самые маленькие ученики — 2014 года. Поэтому Промес принял решение отдать ребёнка в школу-партнёр, в группу начальной подготовки. У нас существует партнёрская сеть «Спартак-Юниор», а также Spartak City Football. Через три года сын Промеса, возможно, пройдёт отбор в академию «Спартака». Мы получаем от партнёров информацию о наиболее перспективных футболистах», — приводит слова Родионова «Спорт-Экспресс».

31-летний нидерландец забил 22 мяча и отдал девять результативных передач в 30 матчах за красно-белых в нынешнем сезоне. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Промес на русском языке обратился к болельщикам «Спартака».

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