Олимпийского чемпиона Уоллеса отстранили на пять лет за фразу про стрельбу в президента

Комитет по этике Олимпийского комитета Бразилии отстранил волейболиста Уоллеса на пять лет.

Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Поводом для отстранения послужила политическая позиция игрока. Он наказан за подстрекательство к насилию в отношении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В январе Уоллес выложил фотографию из стрелкового клуба, спросив своих подписчиков, выстрелят ли они в «лицо Луле».

Изначально волейболист был отстранён на 90 дней, но позже дело было пересмотрено.

Ранее сообщалось, что волейболистка «Новары» Джулия Итума погибла, выпав из окна гостиничного номера.