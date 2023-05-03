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Олимпийского чемпиона Уоллеса отстранили на пять лет за фразу про стрельбу в президента

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Комитет по этике Олимпийского комитета Бразилии отстранил волейболиста Уоллеса на пять лет.

Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Поводом для отстранения послужила политическая позиция игрока. Он наказан за подстрекательство к насилию в отношении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В январе Уоллес выложил фотографию из стрелкового клуба, спросив своих подписчиков,  выстрелят ли они в «лицо Луле».

Изначально волейболист был отстранён на 90 дней, но позже дело было пересмотрено.

Ранее сообщалось, что волейболистка «Новары» Джулия Итума погибла, выпав из окна гостиничного номера.

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