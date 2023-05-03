Олимпийского чемпиона Уоллеса отстранили на пять лет за фразу про стрельбу в президента
Об этом сообщается на официальном сайте комитета.
Поводом для отстранения послужила политическая позиция игрока. Он наказан за подстрекательство к насилию в отношении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В январе Уоллес выложил фотографию из стрелкового клуба, спросив своих подписчиков, выстрелят ли они в «лицо Луле».
Изначально волейболист был отстранён на 90 дней, но позже дело было пересмотрено.
Ранее сообщалось, что волейболистка «Новары» Джулия Итума погибла, выпав из окна гостиничного номера.