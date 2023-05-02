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Корнеев считает, что Малком может быть полезен в АПЛ

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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал информацию об интересе лондонского «Арсенала» в адрес нападающего санкт-петербургского «Зенита».

«У «Арсенала» есть деньги, чтобы заплатить за такой трансфер! Не знаю, есть ли предметный интерес, но Малком сыграл бы большую роль в Лондоне, чем в ПСЖ. После такого уверенного сезона он может быть полезен в АПЛ», — цитирует Корнеева Metaratings.

Он также добавил, что Малком не хуже Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 25 мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за петербуржцев.

Контракт форварда с санкт-петербургской командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Малкома назвал ложью информацию о возможном переходе игрока в «Арсенал».

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