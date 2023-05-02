Экс-главред канала ЦСКА Кирильчева: РПЛ уже давно напоминает цирк
- РИА Новости
«РПЛ издалека уже напоминает цирк. Не вижу ничего ангажированного или проспартаковского в комментарии Генича о том, что эпизод игровой. Это его мнение как профессионального комментатора. Причём здесь какой-то бомбер? Про очки — это вообще базарная тема», — цитирует журналистку «РБ Спорт».
Она также добавила, что во время её работы в московском клубе «Ростов» также был «обидчивым и бестактным».
После матча «Ростов» выложил в социальных сетях эпизод из трансляции, в котором Генич назвал «игровым моментом» столкновение нападающего красно-белых Александра Соболева с защитником ростовчан Андрея Ланговичем.
В публикации упоминается бомбер красно-белых, который был подарен комментатору. «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы ещё и очки подарили», — сказано в сообщении пресс-службы ростовчан.
Ранее Генич принёс извинения «Ростову», которому пожелал поражения в оставшихся матчах РПЛ.