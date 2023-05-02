Путин: основная проблема современного спорта — излишняя коммерциализация
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«Основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционная, и политическая зависимость. Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте. Будет меняться в лучшую сторону», — цитирует президента ТАСС.
Ранее Путин заявил, что международные чиновники наносят ущерб олимпийскому движению.