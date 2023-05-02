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Возбуждено уголовное дело по факту избиения баскетболиста Шведа

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью баскетболиста Алексея Шведа.
Возбуждено уголовное дело по факту избиения баскетболиста Шведа
  • РИА Новости

«По факту причинения тяжкого вреда здоровью ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА следователем ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ. Известный баскетболист был жестоко избит неизвестными сегодня ночью на Большой Никитской улице, после чего доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник», — заявила Волк.

По информации СМИ, в момент нападения Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому. 

Ранее сообщалось, что у баскетболиста ЦСКА Шведа диагностирована ретроградная амнезия.

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