Возбуждено уголовное дело по факту избиения баскетболиста Шведа
- РИА Новости
«По факту причинения тяжкого вреда здоровью ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА следователем ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ. Известный баскетболист был жестоко избит неизвестными сегодня ночью на Большой Никитской улице, после чего доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник», — заявила Волк.
По информации СМИ, в момент нападения Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана.
После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее сообщалось, что у баскетболиста ЦСКА Шведа диагностирована ретроградная амнезия.