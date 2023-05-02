Возбуждено уголовное дело по факту избиения баскетболиста Шведа

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью баскетболиста Алексея Шведа.

«По факту причинения тяжкого вреда здоровью ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА следователем ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ. Известный баскетболист был жестоко избит неизвестными сегодня ночью на Большой Никитской улице, после чего доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник», — заявила Волк.

По информации СМИ, в момент нападения Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что у баскетболиста ЦСКА Шведа диагностирована ретроградная амнезия.