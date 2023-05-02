Кирьос помог задержать преступника, напавшего на его мать и угнавшего его автомобиль

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Австралийский теннисист Ник Кирьос помог полиции задержать преступника, угнавшего его машину.
Кирьос помог задержать преступника, напавшего на его мать и угнавшего его автомобиль
  • Gettyimages.ru
  • © Kelly Defina

По информации ABC, мама спортсмена стала жертвой вооружённого ограбления в Канберре. Мужчина также угнал автомобиль Кирьоса.

Находившийся неподалёку теннисист обратился в полицию и отследил по приложению местонахождение транспорта. Таким образом, он помог полиции быстрее поймать преступника.

Ранее Кирьос эмоционально прокомментировал завершение судебного разбирательства по его делу.

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