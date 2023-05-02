Мамедов: россияне не выступят в Колумбии и Мексике, FIE перестала отвечать на запросы

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) перестала отвечать на запросы.

«На наши письма офис FIE не отвечает, релиз по спортсменам и специалистам до сих пор не получен. Такое воспитание у них, у европейцев. Мы не сможем выступить ни на турнирах в Колумбии и в Мексике, ни на других соревнованиях. Нас нет в списках», — цитирует Мамедова РИА Новости.

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

Руководство Норвежской федерации фехтования 14 апреля приняло решение отказаться от участия в международных турнирах, в которых будут выступать спортсмены из России и Белоруссии.

Ранее Мамедов сообщил, что российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира в Сеуле, который является отборочным на ОИ-2024.