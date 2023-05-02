Мамедов: россияне не выступят в Колумбии и Мексике, FIE перестала отвечать на запросы
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«На наши письма офис FIE не отвечает, релиз по спортсменам и специалистам до сих пор не получен. Такое воспитание у них, у европейцев. Мы не сможем выступить ни на турнирах в Колумбии и в Мексике, ни на других соревнованиях. Нас нет в списках», — цитирует Мамедова РИА Новости.
В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.
Руководство Норвежской федерации фехтования 14 апреля приняло решение отказаться от участия в международных турнирах, в которых будут выступать спортсмены из России и Белоруссии.
Ранее Мамедов сообщил, что российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира в Сеуле, который является отборочным на ОИ-2024.