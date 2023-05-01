Сафиуллин не смог пробиться в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде

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Россиянин Роман Сафиуллин не смог оформить выход в четвёртый круг представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.
Сафиуллин не смог пробиться в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде
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Теннисист из России в матче третьего круга проиграл испанцу Бернабе Сапата-Миральесу в трёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 21 минуту.

Сапата-Миральес в четвёртом круге сыграет с победителем матча между аргентинцем Себастьяном Баесом и греком Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд «Мастерса» в Мадриде превышает €7,7 млн.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев обратился к Александру Шевченко после победы в матче турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

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