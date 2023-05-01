Кремлёв: у меня нет цели работать в угоду Международному олимпийскому комитету

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв дал понять, что не намерен идти на поводу у Международного олимпийского комитета (МОК).

«У меня нет цели, чтобы МОК меня полюбил, у нас есть комиссия, пусть с ней взаимодействуют, если я их не устраиваю, это их личные дела. IBA — независимая организация», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Он подчеркнул, что IBA должна заниматься своим делом, а МОК — своим.

«И на те вопросы, которые они нам задавали, ответы даны, но, извините, стелиться я ни перед кем не буду, я не для этого тут нахожусь, моя задача, чтобы были довольны тренеры и боксеры», — заключил Кремлёв.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

IBA допустила боксёров из России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном.

США вышли из IBA для того, чтобы создать альтернативную федерацию (World Boxing). Америку поддержали Великобритания, Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Ранее сообщалось, что IBA признала выход Федерации бокса США из состава организации.