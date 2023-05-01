Кремлёв: у меня нет цели работать в угоду Международному олимпийскому комитету

Короткая ссылка
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв дал понять, что не намерен идти на поводу у Международного олимпийского комитета (МОК). 
Кремлёв: у меня нет цели работать в угоду Международному олимпийскому комитету
  • РИА Новости

«У меня нет цели, чтобы МОК меня полюбил, у нас есть комиссия, пусть с ней взаимодействуют, если я их не устраиваю, это их личные дела. IBA — независимая организация», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Он подчеркнул, что IBA должна заниматься своим делом, а МОК — своим.

«И на те вопросы, которые они нам задавали, ответы даны, но, извините, стелиться я ни перед кем не буду, я не для этого тут нахожусь, моя задача, чтобы были довольны тренеры и боксеры», — заключил Кремлёв.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

IBA допустила боксёров из России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном.

США вышли из IBA для того, чтобы создать альтернативную федерацию (World Boxing). Америку поддержали Великобритания, Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Ранее сообщалось, что IBA признала выход Федерации бокса США из состава организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить