Колосков поддержал Нагорных в решении приобретать только российских футболистов

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал правильным решение руководства московского «Локомотива» приобретать только отечественных игроков.

«Лучше, чем Нагорных, ситуацию в клубе никто не знает. Он серьезный человек и не будет голословно что-либо утверждать. Поэтому я верю ему и поддерживаю его решение. Я считаю, что ставка на своих футболистов самая правильная», — цитирует Колоскова РИА Новости.

По его словам, игра Локомотива сейчас показывает, что железнодорожники конкурентоспособны и у них очень хорошие перспективы.

«Еще полгода назад я сказал, что лучший футболист российского чемпионата — Малком. Но у нас есть много подающих надежды игроков, которым 19-20 лет», — заключил Колосков.

Председателя совета директоров московского футбольного клуба Юрий Нагорных 1 мая дал понять, что «Локо» принял решение приобретать исключительно российских игроков.

Столичная команда находится на десятой строчке таблицы чемпионата России с 32 очками.

Ранее Ольга Смородская заявила, что ничего полезного подписание только российских футболистов «Локомотиву» не даст.

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