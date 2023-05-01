Каменский: если Бобровский продолжит так играть, то у «Флориды» хорошие шансы в плей-офф НХЛ
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«У каждого атлета бывают спады и неудачи. Сергей Бобровский вернулся и показывает достойный хоккей.
Что касается самого клуба «Флорида Пантерз», то я думаю, что они способны покорить ещё один круг плей-офф. Потому что в клубе опытный тренерский штаб, боеспособный состав, да и победа над «Бостон Брюинз» их вдохновит. А если Сергей продолжит показывать такую игру, то у «Флориды» хорошие шансы. Вратарь — это часть команды», — сказал Каменский RT.
Ранее Каменский заявил, что считает Бобровского лучшим голкипером НХЛ.