Каменский: если Бобровский продолжит так играть, то у «Флориды» хорошие шансы в плей-офф НХЛ

Трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил шансы голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского на успех в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У каждого атлета бывают спады и неудачи. Сергей Бобровский вернулся и показывает достойный хоккей.

Что касается самого клуба «Флорида Пантерз», то я думаю, что они способны покорить ещё один круг плей-офф. Потому что в клубе опытный тренерский штаб, боеспособный состав, да и победа над «Бостон Брюинз» их вдохновит. А если Сергей продолжит показывать такую игру, то у «Флориды» хорошие шансы. Вратарь — это часть команды», — сказал Каменский RT.

Ранее Каменский заявил, что считает Бобровского лучшим голкипером НХЛ.