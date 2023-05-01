Каменский: если Бобровский продолжит так играть, то у «Флориды» хорошие шансы в плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил шансы голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского на успех в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Каменский: если Бобровский продолжит так играть, то у «Флориды» хорошие шансы в плей-офф НХЛ
  • Gettyimages.ru

«У каждого атлета бывают спады и неудачи. Сергей Бобровский вернулся и показывает достойный хоккей. 

Что касается самого клуба «Флорида Пантерз», то я думаю, что они способны покорить ещё один круг плей-офф. Потому что в клубе опытный тренерский штаб, боеспособный состав, да и победа над «Бостон Брюинз» их вдохновит. А если Сергей продолжит показывать такую игру, то у «Флориды» хорошие шансы. Вратарь — это часть команды», — сказал Каменский RT.

Ранее Каменский заявил, что считает Бобровского лучшим голкипером НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить