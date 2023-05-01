Канчельскис на примере Дзюбы и Промеса высказался об уровне РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«То, что Дзюба в РПЛ забил восемь голов в восьми матчах, говорит об уровне чемпионата, который уже намного ниже среднего. Он ничего не показал в Турции, вернулся — забивает. Промес уехал в Европу — провалился, перешёл обратно в «Спартак» — лучший. Вот он, уровень РПЛ!» — цитирует Канчельскиса Sport24.

Лидером чемпионата является «Зенит», набрав 61 очко в 25 матчах. Следом идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее Канчельскис отреагировал на то, что тренер Леонид Слуцкий назвал экс-игрока сборной России Александра Мостового фриком.