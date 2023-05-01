Каменский считает Бобровского лучшим голкипером НХЛ

Трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал игру голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в заключительном матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

«Это сенсация для НХЛ. Учитывая, что «Бостон Брюинз» побил все рекорды по очкам в регулярке. Что касается Сергея Бобровского, то он продолжает доказывать тот факт, что он выдающийся голкипер. Я бы его назвал лучшим вратарём лиги, потому что Сергей повлиял на результат своей команды, не только отразив 33 броска, но и отдав голевую передачу. Это показатель.

Мне хотелось бы его называть великим голкипером, но я пока так говорить не буду. Великим он станет, когда закончит карьеру. А пока он лучший вратарь лиги на данный момент», — заявил Каменский RT.

Ранее сообщалось, что Юрий Новиков восхитился игрой голкипера «Флориды» Бобровского в матче НХЛ с «Бостоном».