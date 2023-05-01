Изидор: каждая игра до конца этого сезона будет для «Локомотива» финалом

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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о победе команды над «Химками» в матче 25-го тура чемпионата России.
Изидор: каждая игра до конца этого сезона будет для «Локомотива» финалом
  • РИА Новости

«Чувствую себя очень хорошо. Мы очень рады победить. Это был хороший матч, мы забили пять мячей. Не каждый тур мы забиваем по пять мячей. Каждый раз наш фокус должен быть на следующем матче. Каждая игра до конца этого сезона будет для нас финалом», — цитирует Изидора сайт клуба.

«Локомотив» обыграл «Химки» со счётом 5:1. Артём Дзюба оформил дубль. 34-летний форвард перешёл в столичный клуб в начале февраля.

«Локомотив» с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» (17) располагаются на 15-й строчке.

Ранее Михаил Галактионов назвал нападающего Дзюбу игроком самого высокого класса.

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