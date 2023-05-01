Агент Головина: интерес «Ньюкасла» был серьёзным
- Gettyimages.ru
«От «Ньюкасла» был серьёзный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учётом прихода серьёзных инвесторов ― это интересная перспектива», — цитирует Головина «Чемпионат».
По информации источника, россиянин отверг предложение зимой 2023 года и выбрал вариант с подписанием нового соглашения с «Монако». «Боруссия» предлагала за хавбека €40 млн.
Головин перешёл в «Монако» в 2018-м. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 26 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее Клюев прокомментировал несостоявшийся переход Головина в дортмундскую «Боруссию».