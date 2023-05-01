Агент Головина: интерес «Ньюкасла» был серьёзным

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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны английского «Ньюкасла».
Агент Головина: интерес «Ньюкасла» был серьёзным
  • Gettyimages.ru

«От «Ньюкасла» был серьёзный интерес в самом начале 2022 года. Было предложение, мы были готовы его обсуждать, если бы клубы договорились. Мы понимали, что «Ньюкасл» с учётом прихода серьёзных инвесторов ― это интересная перспектива», — цитирует Головина «Чемпионат»

По информации источника, россиянин отверг предложение зимой 2023 года и выбрал вариант с подписанием нового соглашения с «Монако». «Боруссия» предлагала за хавбека €40 млн.

Головин перешёл в «Монако» в 2018-м. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 26 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Клюев прокомментировал несостоявшийся переход Головина в дортмундскую «Боруссию».

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