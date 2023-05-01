Новиков восхитился игрой голкипера «Флориды» Бобровского в матче НХЛ с «Бостоном»

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Российский тренер Юрий Новиков восхитился игрой вратаря хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в заключительном матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Новиков восхитился игрой голкипера «Флориды» Бобровского в матче НХЛ с «Бостоном»
  • Gettyimages.ru

«Перед началом серии с «Бостон Брюинз» ситуация была трагическая, а выход Сергея Бобровского на лёд во второй игре был похож на отчаяние. Потому что Сергей выходил после серьёзной травмы, выходил надолго, и мне было за него страшно, как бы травма ни усугубилась, потому что обычно после таких травм не кидают в бой. Но то, что сделал Бобровский, — настоящий подвиг.

Игроки «Бостона» уже сверлили себе дырочки под награды на пиджаках, считали себя безоговорочными фаворитами. Оно и понятно, потому что команда собралась мощнейшая. Купили Дмитрия Орлова, которого можно назвать лучшим защитником не только НХЛ, но и мира. Все ждали их как минимум в финале. И тут Бобровский встаёт как стена и цементирует ворота, отдаёт голевую передачу — и «Флорида Пантерз» обыгрывает «Бостон Брюинз». Это просто потрясающе, что получилась такая история с Сергеем. Он настоящий боец, на которого теперь будут смотреть иначе не только в своём клубе, но и во всей НХЛ», — заявил Новиков RT.

Ранее стало известно, что Бобровский стал седьмым вратарём НХЛ с двумя победами в решающих матчах с победителем регулярки.

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