Гербольдт объяснила, почему Косторная продолжает высказываться по поводу работы Тутберидзе

Российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на слова Алёны Косторной в адрес бывшего тренера Этери Тутберидзе.

«Бывает, что спортсмен где-то что-то недополучает в плане своих ожиданий и потом ищет проблему в окружающих, но в первую очередь спортсмен всегда должен искать причину в себе. Это моё мнение», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

В первый раз фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Годом ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного постковидного сезона Алёна вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу и перешла к Елене Буяновой.

16 января Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Теперь Косторная занимается под руководством Сергея Рослякова с Георгием Куницей.

Ранее Косторная заявила, что Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер.