Гербольдт объяснила, почему Косторная продолжает высказываться по поводу работы Тутберидзе

Короткая ссылка
Российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на слова Алёны Косторной в адрес бывшего тренера Этери Тутберидзе.
Гербольдт объяснила, почему Косторная продолжает высказываться по поводу работы Тутберидзе
  • РИА Новости

«Бывает, что спортсмен где-то что-то недополучает в плане своих ожиданий и потом ищет проблему в окружающих, но в первую очередь спортсмен всегда должен искать причину в себе. Это моё мнение», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

В первый раз фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Годом ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного постковидного сезона Алёна вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу и перешла к Елене Буяновой. 

16 января Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Теперь Косторная занимается под руководством Сергея Рослякова с Георгием Куницей. 

Ранее Косторная заявила, что Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить