Смородская: ничего полезного подписание только российских футболистов «Локомотиву» не даст

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что стратегия подписания исключительно российских игроков ничего не принесёт столичному клубу.
Смородская: ничего полезного подписание только российских футболистов «Локомотиву» не даст
  • РИА Новости

«У нас нет столько хороших молодых российских футболистов. Усиление нужно всегда, причём настоящее, чтобы коллектив действительно рос. Необходима свежая кровь, и тогда команда будет выглядеть по-другому», — цитирует Смородскую РИА Новости.

1 мая председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных исключил летние трансферы из европейских клубов, отметив, что «Локомотив» будет ориентирован на талантливых российских игроков и сделает всё, чтобы они раскрывались.

Столичная команда находится на десятой строчке таблицы чемпионата России с 32 очками.

Ранее заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о выступлении нападающего Артёма Дзюбы.

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