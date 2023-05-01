Смородская: ничего полезного подписание только российских футболистов «Локомотиву» не даст
- РИА Новости
«У нас нет столько хороших молодых российских футболистов. Усиление нужно всегда, причём настоящее, чтобы коллектив действительно рос. Необходима свежая кровь, и тогда команда будет выглядеть по-другому», — цитирует Смородскую РИА Новости.
1 мая председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных исключил летние трансферы из европейских клубов, отметив, что «Локомотив» будет ориентирован на талантливых российских игроков и сделает всё, чтобы они раскрывались.
Столичная команда находится на десятой строчке таблицы чемпионата России с 32 очками.
Ранее заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о выступлении нападающего Артёма Дзюбы.