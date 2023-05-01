Смородская: ничего полезного подписание только российских футболистов «Локомотиву» не даст

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что стратегия подписания исключительно российских игроков ничего не принесёт столичному клубу.

«У нас нет столько хороших молодых российских футболистов. Усиление нужно всегда, причём настоящее, чтобы коллектив действительно рос. Необходима свежая кровь, и тогда команда будет выглядеть по-другому», — цитирует Смородскую РИА Новости.

1 мая председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных исключил летние трансферы из европейских клубов, отметив, что «Локомотив» будет ориентирован на талантливых российских игроков и сделает всё, чтобы они раскрывались.

Столичная команда находится на десятой строчке таблицы чемпионата России с 32 очками.

Ранее заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о выступлении нападающего Артёма Дзюбы.