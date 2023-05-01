Валерий Баринов: Дзюба внёс особое настроение и сплотил «Локомотив»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о выступлении нападающего Артёма Дзюбы.

«Если говорить о следующем сезоне, то надо смотреть, кто останется, на сколько хватит Дзюбы. Артём внёс особое настроение и сплотил команду. Все думали, что он взорвёт ситуацию в раздевалке, а может, он её правильно и взорвал», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона. Железнодорожники с 32 очками занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее турецкий журналист Сияменд Качмаз ответил на вопрос, следят ли в стране за игрой Дзюбы, который ранее выступал за «Адана Демирспор».