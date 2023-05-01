ФШР стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации

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Федерация шахмат России (ФШР) стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (ACF).
ФШР стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации
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1 мая исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генеральный секретарь ACF Хишам Аль-Тахер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран — членов ACF, сообщается в Telegram-канале ФШР.

Отмечается, что, согласно документу, ФШР обязуется ежегодно проводить как минимум одно официальное континентальное мероприятие.

Таким образом, Россия стала новой отборочной зоной в составе ACF, а новым зональным президентом выбран глава ФШР Андрей Филатов.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. 28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в ACF.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал переход ФШР в ACF.

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