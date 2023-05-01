В «Локомотиве» исключили летние трансферы из европейских клубов

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о трансферных целях клуба в летнее окно.
В «Локомотиве» исключили летние трансферы из европейских клубов
  • РИА Новости

«Думаю, что летом трансферов из Европы не будет. Мы изначально говорили, что «Локомотив» будет ориентирован на российских талантливых игроков. Мы будем делать всё, чтобы они раскрывались», — цитирует Нагорных РИА Новости.

1 мая стало известно, что полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин в ближайшее время может вернуться в столичный «Локомотив». В мае 2021 года Мухин из стана железнодорожников перешёл к армейцам. В сезоне-2022/23 футболист провёл за красно-синих 16 матчей, забил один мяч и не отличился результативными передачами.

«Локомотив» находится на десятой строчке таблицы чемпионата России с 32 очками.

Ранее Нагорных заявил, что железнодорожники сделают всё от них зависящее, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.

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