В «Локомотиве» исключили летние трансферы из европейских клубов

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о трансферных целях клуба в летнее окно.

«Думаю, что летом трансферов из Европы не будет. Мы изначально говорили, что «Локомотив» будет ориентирован на российских талантливых игроков. Мы будем делать всё, чтобы они раскрывались», — цитирует Нагорных РИА Новости.

1 мая стало известно, что полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин в ближайшее время может вернуться в столичный «Локомотив». В мае 2021 года Мухин из стана железнодорожников перешёл к армейцам. В сезоне-2022/23 футболист провёл за красно-синих 16 матчей, забил один мяч и не отличился результативными передачами.

«Локомотив» находится на десятой строчке таблицы чемпионата России с 32 очками.

Ранее Нагорных заявил, что железнодорожники сделают всё от них зависящее, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.