Дзюба сообщил, что хотел бы принять участие в шоу «Что было дальше»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о желании посетить комедийное шоу «Что было дальше».

«Пошёл бы в шоу «Что было дальше»? Меня звали несколько раз, я не хотел. Хотел бы сейчас поучаствовать? Чуть позже», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Нападающий принял участие в восьми матчах «Локомотива», забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца нынешнего сезона.

Ранее Дзюба дал понять, что пока не планирует завершать карьеру футболиста.