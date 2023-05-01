Дзюба сообщил, что хотел бы принять участие в шоу «Что было дальше»

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о желании посетить комедийное шоу «Что было дальше».
Дзюба сообщил, что хотел бы принять участие в шоу «Что было дальше»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Пошёл бы в шоу «Что было дальше»? Меня звали несколько раз, я не хотел. Хотел бы сейчас поучаствовать? Чуть позже», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс»

Нападающий принял участие в восьми матчах «Локомотива», забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца нынешнего сезона.

Ранее Дзюба дал понять, что пока не планирует завершать карьеру футболиста.

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