Агент Головина назвал россиянина ветераном «Монако»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о прогрессе своего клиента в сезоне-2022/23.

«Он никогда в «Монако» не падал ниже определённого уровня, всегда был одним из лидеров. Просто при Клемане команда обрела стабильность. Да и сам Сашка стал мудрее в футболе и в жизни. Головин уже ветеран», — цитирует агента «Чемпионат».

Головин не принял участия в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу с «Лансом» (0:3) из-за болезни.

Россиянин в 29 матчах чемпионата Франции забил семь мячей и отдал столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако».