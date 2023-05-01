Карпов: «Локомотив» заинтересован в возвращении Мухина из ЦСКА

Короткая ссылка
Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин в ближайшее время может вернуться в столичный «Локомотив».
Карпов: «Локомотив» заинтересован в возвращении Мухина из ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» и ещё несколько клубов интересуются игроком. Отмечается, что главный тренер армейцев Владимир Федотов не рассчитывает на Мухина.

В «Локо» считают, что у полузащитника потенциал выше, чем у Константина Марадишвили и Даниила Куликова.

Напомним, что в мае 2021 года Мухин из стана железнодорожников перешёл в ЦСКА.

Ранее «Локомотив» подтвердил уход Михаила Галактионова с поста тренера молодёжной сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить