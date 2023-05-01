Карпов: «Локомотив» заинтересован в возвращении Мухина из ЦСКА
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По информации инсайдера Ивана Карпова, «Локомотив» и ещё несколько клубов интересуются игроком. Отмечается, что главный тренер армейцев Владимир Федотов не рассчитывает на Мухина.
В «Локо» считают, что у полузащитника потенциал выше, чем у Константина Марадишвили и Даниила Куликова.
Напомним, что в мае 2021 года Мухин из стана железнодорожников перешёл в ЦСКА.
Ранее «Локомотив» подтвердил уход Михаила Галактионова с поста тренера молодёжной сборной России.