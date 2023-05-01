Кейн стал вторым игроком в АПЛ, сумевшим забить 25 и более голов в четырёх сезонах

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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился очередным достижением в чемпионате Англии по футболу.

В матче 34-го тура с «Ливерпулем» форвард забил гол. Теперь на счету Кейна 25 мячей в текущем сезоне АПЛ. Таким образом, игрок стал вторым в истории лиги после Алана Ширера, сумевшим забить 25 и более голов в четырёх сезонах.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» (54) располагается на шестой строчке.

Ранее Юрген Клопп получил травму, празднуя победный гол «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом».

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