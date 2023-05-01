Клопп получил травму, празднуя победный гол «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил травму, когда праздновал гол своей команды в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

«Я не уверен, что это подколенное сухожилие. Это может быть и приводящая мышца. Это болезненно», — сказал после игры тренер.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Клоппа. Победный гол был забит на 94-й минуте игры.

«Ливерпуль» с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Клопп высказался о возможном увольнении из «Ливерпуля» после неудачных результатов команды в сезоне-2022/23.