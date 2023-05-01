Клопп получил травму, празднуя победный гол «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»
«Я не уверен, что это подколенное сухожилие. Это может быть и приводящая мышца. Это болезненно», — сказал после игры тренер.
Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Клоппа. Победный гол был забит на 94-й минуте игры.
«Ливерпуль» с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее Клопп высказался о возможном увольнении из «Ливерпуля» после неудачных результатов команды в сезоне-2022/23.