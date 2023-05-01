Нагорных: руководство ставит перед «Локомотивом» задачу быть в лидерах

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что железнодорожники сделают все от себя зависящее, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.

«Ставим перед «Локомотивом» задачу быть в лидерах. Расслабления у нас нет. Чемпионат не завершен», — цитирует Нагорного «Матч ТВ».

По его мнению, «Локо» не очень хорошо провел первую половину чемпионата.

«Хотим подняться как можно выше. Нам есть за что бороться. «Локомотив» — команда, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Мы будем биться, бороться, ни у кого против нас не будет легких матчей», — добавил Нагорных.

«Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу обыграл «Химки» (5:1). Артём Дзюба оформил дубль.

Железнодорожники с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице. Подмосковный клуб (17) располагаются на 15-й строчке. Матч между «Локомотивом» примет «Сочи» в матче 26-го тура 8 мая на стадионе «РЖД Арена». Игра начнется в 17:00 мск.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нападающего Дзюбу игроком самого высокого класса.