Нагорных — о новом контракте с Дзюбой: всё замечательно

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных позитивно настроен в вопросе нового контракта с нападающими Артёмом Дзюбой.

«Всё замечательно. У нас хорошие отношения с игроками, агентами. Надеюсь, что до конца сезона все вопросы мы решим. Сейчас работаем даже с небольшим опережением времени. Мы с Дзюбой договорились, что поставим все точки после окончания сезона», — цитирует Нагорных «Чемпионат».

«Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу обыграл «Химки» (5:1). Артём Дзюба оформил дубль. На счету 34-летнего форварда в восьми матчах восемь голов и четыре голевые передачи.

Железнодорожники с 32 очками занимают десятое место в турнирной таблице. Подмосковный клуб (17) располагается на 15-й строчке. «Локомотив» примет «Сочи» в матче 26-го тура 8 мая на стадионе «РЖД Арена». Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нападающего Дзюбу игроком самого высокого класса.

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