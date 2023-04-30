Дзюба пока не думает о новом контракте с «Локомотивом»

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что начнёт думать о новом полноценном контракте со столичным клубом после окончания чемпионата России сезона-2022/23.

«Честно, вообще сейчас не думаю, правда. По-моему, были там первые переговоры, но я думаю, что мы будем разговаривать после. Мне не нравятся все эти вбросы, это точно не способствует нашему продлению контракта, это неправильно», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Он дал понять, что сейчас играет в футбол в своё удовольствие.

«Кайфую. Самое главное, что выиграли, и спасибо болельщикам, что пришли», — добавил Дзюба.

«Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу обыграл «Химки» (5:1). Дзюба оформил дубль. 34-летний форвард перешёл в столичный клуб в начале февраля. Его контракт истекает летом 2023 года.

«Локомотив» с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» (17) располагаются на 15-й строчке.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нападающего Дзюбу игроком самого высокого класса.

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