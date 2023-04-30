Нападающий «Локомотива» Дзюба оформил дубль в матче с «Химками»
- РИА Новости
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена». Нападающий Артём Дзюба отметился двумя забитыми мячами на 52-й и 71-й минутах.
Таким образом, в сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.
Счёт в матче 3:1.
Ранее в «Локомотиве» заявили, что в ближайшее время примут решение по контракту Дзюбы.