Нападающий «Локомотива» Дзюба оформил дубль в матче с «Химками»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба оформил дубль в матче 25-го тура чемпионата России.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена». Нападающий Артём Дзюба отметился двумя забитыми мячами на 52-й и 71-й минутах.

Таким образом, в сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

Счёт в матче 3:1.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что в ближайшее время примут решение по контракту Дзюбы.