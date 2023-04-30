Нападающий «Локомотива» Дзюба оформил дубль в матче с «Химками»

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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба оформил дубль в матче 25-го тура чемпионата России.
Нападающий «Локомотива» Дзюба оформил дубль в матче с «Химками»
  • РИА Новости

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена». Нападающий Артём Дзюба отметился двумя забитыми мячами на 52-й и 71-й минутах.

Таким образом, в сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

Счёт в матче 3:1.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что в ближайшее время примут решение по контракту Дзюбы.

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