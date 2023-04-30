Гол Жоты принёс победу «Ливерпулю» в компенсированное время матча с «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» на своём поле переиграл «Тоттенхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

В составе мерсисайдской команды мячи забили Кёртис Джонс (третья минута), Луис Диас (пятая), Мохаммед Салах (15-я, пенальти), Диогу Жота (90 + 4). У «шпор» отличились Гарри Кейн (40-я), Сон Хын Мин (77-я), Ришарлисон (90 + 3).

«Ливерпуль» с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» (54) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ.





