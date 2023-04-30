Гол Жоты принёс победу «Ливерпулю» в компенсированное время матча с «Тоттенхэмом»

Короткая ссылка
«Ливерпуль» на своём поле переиграл «Тоттенхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Гол Жоты принёс победу «Ливерпулю» в компенсированное время матча с «Тоттенхэмом»
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 4:3 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

В составе мерсисайдской команды мячи забили Кёртис Джонс (третья минута), Луис Диас (пятая), Мохаммед Салах (15-я, пенальти), Диогу Жота (90 + 4). У «шпор» отличились Гарри Кейн (40-я), Сон Хын Мин (77-я), Ришарлисон (90 + 3).

«Ливерпуль» с 56 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» (54) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить