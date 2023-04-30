ПСЖ проиграл «Лорьяну» в матче Лиги 1

ПСЖ уступил «Лорьяну» в матче 33-го тура чемпионата Франции.

Матч на стадионе «Парк де Пренс» завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

У ПСЖ отличился Килиан Мбаппе. Ашраф Хакими был удалён на 20-й минуте матча после второй жёлтой карточки.

В составе «Лорьяна» мячи забили Энцо Ле Фе, Дарлин Йонгва и Бамба Дьенг.

ПСЖ c 75 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лорьян» с 48 очками располагается на десятой позиции.

Ранее Месси опубликовал пост о Саудовской Аравии на фоне слухов об уходе из ПСЖ.