ПСЖ проиграл «Лорьяну» в матче Лиги 1
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Матч на стадионе «Парк де Пренс» завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.
У ПСЖ отличился Килиан Мбаппе. Ашраф Хакими был удалён на 20-й минуте матча после второй жёлтой карточки.
В составе «Лорьяна» мячи забили Энцо Ле Фе, Дарлин Йонгва и Бамба Дьенг.
ПСЖ c 75 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лорьян» с 48 очками располагается на десятой позиции.
Ранее Месси опубликовал пост о Саудовской Аравии на фоне слухов об уходе из ПСЖ.