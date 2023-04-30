Чесноков оценил победу Касаткиной над украинкой Цуренко

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о победе россиянки Дарьи Касаткиной над украинкой Лесей Цуренко.

«Дарья играла достаточно стабильно, хорошо двигалась. Было много брейков, что характерно для женского тенниса, но у Цуренко вторая подача напрочь отсутствовала, с неё легко было атаковать», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Россиянка победила украинку со счётом 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 27 минут. Цуренко сразу направилась в сторону судьи.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия).

Ранее Цуренко отказалась от рукопожатия с Касаткиной после матча в Мадриде.