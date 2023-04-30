«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ
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Матч в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
У «Манчестер Сити» забили Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес.
В составе «Фулхэма» отличился Карлос Винисиус.
Таким образом, МС набрал 76 очков и вышел на первое место в таблице. «Фулхэм» с 45 очками занимает десятую позицию.
Ранее гол Фернандеша принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Астон Вилла» в матче АПЛ.