Ткачёв считает, что у Непомнящего ещё будет шанс стать чемпионом мира по шахматам
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«В 32 года заканчивать карьеру не стоит. Ещё будет шанс, с его опытом и бойцовскими качествами. Почему бы не стать человеком, который трижды выигрывал турнир претендентов? Есть к чему стремиться», — приводит слова Ткачёва ТАСС.
На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.
Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.
Ранее в Кремле поздравили с победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня.