Ткачёв считает, что у Непомнящего ещё будет шанс стать чемпионом мира по шахматам

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв высказал мнение, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий может побороться за шахматную корону.

«В 32 года заканчивать карьеру не стоит. Ещё будет шанс, с его опытом и бойцовскими качествами. Почему бы не стать человеком, который трижды выигрывал турнир претендентов? Есть к чему стремиться», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее в Кремле поздравили с победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня.