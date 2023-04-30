«Факел» объявил об отставке Пятибратова с поста главного тренера

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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов принял решение покинуть свой пост.
«Факел» объявил об отставке Пятибратова с поста главного тренера
  • РИА Новости

«Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка. Двери клуба всегда будут открыты для вас, Дмитрий Анатольевич! Вы — часть истории «Факела», — говорится заявлении.

«Факел» набрал 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

30 апреля «Шинник» объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера. Он возглавлял команду с лета 2021 года.

По информации журналиста Ивана Карпова, контракт между Евсеевым и «Факелом» будет рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее сообщалось, что в «Факеле» нет информации о том, что Евсеев станет главным тренером клуба.

 

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