«Факел» объявил об отставке Пятибратова с поста главного тренера

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов принял решение покинуть свой пост.

«Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка. Двери клуба всегда будут открыты для вас, Дмитрий Анатольевич! Вы — часть истории «Факела», — говорится заявлении.

«Факел» набрал 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

30 апреля «Шинник» объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера. Он возглавлял команду с лета 2021 года.

По информации журналиста Ивана Карпова, контракт между Евсеевым и «Факелом» будет рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее сообщалось, что в «Факеле» нет информации о том, что Евсеев станет главным тренером клуба.