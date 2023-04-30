Дин Лижэнь — о победе над Непомнящим: я плакал

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о победе над россиянином Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону.

«Я чувствую облегчение. Момент, когда Ян сдался, был очень эмоциональным. Я не мог контролировать себя, свои чувства, я плакал. Это был очень тяжёлый турнир для меня. Я хочу сказать спасибо моим друзьям», — сказал Дин на послематчевой пресс-конференции.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказал мнение, что поражение в матче за звание чемпиона мира по шахматам станет большим ударом по нервной системе для российского гроссмейстера Яна Непомнящего.