Быстров считает, что «Ростов» заслужил победу над «Спартаком»
- РИА Новости
«Абаскаль не смог обыграть русских пацанов, играющих за «Ростов», своими великими иностранцами и великими покупками, сделанными в трансферное окно. Это бред. «Ростов» заслужил победить, у «Спартака» детские ошибки в обороне», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 1:1.
После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку за демонстративное несогласие с действиями судьи.
Ранее жена Карпина заявила, что у «Ростова» украли победу в матче со «Спартаком».