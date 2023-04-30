Быстров считает, что «Ростов» заслужил победу над «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказал мнение о ничьей между «Ростовом» и «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России.

«Абаскаль не смог обыграть русских пацанов, играющих за «Ростов», своими великими иностранцами и великими покупками, сделанными в трансферное окно. Это бред. «Ростов» заслужил победить, у «Спартака» детские ошибки в обороне», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 1:1.

После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку за демонстративное несогласие с действиями судьи.

Ранее жена Карпина заявила, что у «Ростова» украли победу в матче со «Спартаком».