Агент Щетинина заявил, что игрок «Ростова» получил сотрясение в матче со «Спартаком»

Агент полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина Александр Клюев сообщил, что игрок получил сотрясение мозга в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«У него действительно сотрясение мозга, но чувствует себя уже хорошо. Конечно, наблюдать этот момент было неприятно, переживал за Кирилла, но, к счастью, всё обошлось», — приводит слова Клюева РИА Новости.

Щетинина заменили «в связи с жалобой на головокружение, тошноту, головную боль, боль в области шейного отдела позвоночника», говорится в протоколе матча.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. Щетинина заменили на 18-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что Карпина удалили в матче со «Спартаком» за демонстративное несогласие с действиями судьи.