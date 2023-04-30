Тугарев считает, что «Ростов» должен был побеждать «Спартак»

Нападающий «Ростова» Роман Тугарев подвёл итоги матча 25-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:1).

«Я недоволен своей игрой. Результатом тоже недоволен. Мы должны были побеждать, но пропустили в самой концовке», — приводит слова Тугарева «Чемпионат».

«Ростов» (50) располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61). «Спартак» с 49 очками занимает третье место.

Ранее супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья заявила, что у команды украли победу в игре со «Спартаком».