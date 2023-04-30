Глебов: в «Ростове» есть спор — если будем в топ-3, стрижётся Карпин

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Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о споре внутри команды.
Глебов: в «Ростове» есть спор — если будем в топ-3, стрижётся Карпин
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«В команде есть спор: если будем в топ-3, стрижётся Карпин. Если ниже — Байрамян. Обсуждения спора после «Спартака» не было. Но раз поспорили, то всё в силе», — приводит слова Глебова «Чемпионат».

«Ростов» (50) располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61). «Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин считает, что спорные решения арбитров повлияли на исход матча со «Спартаком».

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