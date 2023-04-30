Джикия выделил три памятных матча за «Спартак»

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия выбрал три самых памятных матча за команду.
Джикия выделил три памятных матча за «Спартак»
  • РИА Новости

«Выделю игру с «Севильей»: произошло историческое событие, мы выиграли 5:1.

Хочу отметить матч с «Динамо», когда мы выиграли 1:0, а я забил со штрафного.

Выделю игру Суперкубка России с «Локомотивом» в 2017 году», — приводит слова Джикии пресс-служба «Спартака».

В текущем сезоне 29-летний Джикия сыграл в 28 матчах за команду во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

Ранее Джикия заявил, что не видит себя в качестве тренера.

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