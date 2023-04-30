Мамиашвили: Кубок Гагарина станет ценнее Кубка Стэнли

Президент Федерации спортивной борьбы (ФСБР) России Михаил Мамиашвили с восторгом высказался о финальной серии Континентальной хоккейной лиги между столичным ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

«Дай бог, чтобы мы гордились не Кубками Стэнли, таская их на Красную площадь, а Кубком Гагарина. Чтобы пришло то время, когда его за счастье считали бы увидеть в Вашингтоне», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Он признался, что «особо наблюдал за сражением» между ЦСКА и «Ак Барсом».

«И в тяжелейшее время, в бытность начальником ЦСКА, старался оказывать хоккейному клуб поддержку, уделять внимание. Хоккейная традиция продолжается», — добавил Мамиашвили.

Седьмой матч финальной серии в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.

Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.





