Роднина призналась, что изначально пришла в ЦСКА заниматься фигурным катанием для здоровья

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала свою историю о том, как начала заниматься фигурным катанием в ЦСКА.

«Мне просто повезло, что мама знала о фигурном катании, а папа был военным. Привели меня заниматься спортом для здоровья, но видите, во что это в итоге вылилось», — цитирует десятикратная чемпионка мира ТАСС.

Она подчеркнула, что ЦСКА является её родным клубом, который она представляет с 1961 года.

«Папа прошел всю войну, поэтому у него и мысли не было вести меня куда-то еще — взял за руку и привел на каток. Тем более что в том году открылся первый искусственный каток ЦСКА», — добавила депутат Госдумы.

Роднина завоевала золотые медали Олимпиады Саппоро (1972), Инсбруке (1976) и Лейк-Плэсиде (1980).

Спортивного клуба армии был основан 29 апреля 1923 года. В эти дни ЦСКА празднует своё столетие.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА с 100-летним юбилеем.

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