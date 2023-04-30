Корстин считает уникальными полуфинальные серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о полуфинальной серии плей-офф.

«В Единой лиге ВТБ был отличный регулярный сезон, а полуфинальные серии плей-офф вообще получаются уникальными. Перед началом чемпионата было принято решение играть полуфиналы до четырех побед, и мы сразу же получили напряженные серии из семи матчей», — цитирует Корстин ТАСС.

Она подчеркнула, что предсказать, кто пройдет дальше, сейчас очень сложно.

«Решающие матчи пройдут в Москве и Казани — у ЦСКА и УНИКСа есть преимущество домашней площадки, но и «Локо» с «Зенитом» уже доказали, что готовы дать бой в любой игре», — добавила она.

«Зенит» в Санкт-Петербурге 29 апреля дома нанёс поражение казанскому УНИКСу (82:80). Счет в серии до четырёх побед стал 3-3. Седьмой матч пройдёт 2 мая в Казани. Счёт в противостоянии между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и московским ЦСКА также 3-3. Седьмой матч серии состоится 1 мая.

«Зенит» является действующим победителем турнира.

Ранее Корстин заявила, что закон о продаже пива на стадионах сможет привлечь деньги в российский баскетбол.