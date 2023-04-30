Матыцин считает дискриминацией допуск дзюдоистов до соревнований в нейтральном статусе

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Министр спорта Олег Матыцин считает, что Россия должна продолжать бороться за допуск к международным соревнованиям в полноценном статусе.

«Ничего нового мы не увидели. Мы продолжаем оставаться приверженными принципу о том, что это является дискриминацией наших спортсменов, даже несмотря на предоставление нейтрального статуса», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики.

«Отечественный спорт заслужил уважительного к себе отношения, играть надо по правилам. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — добавил Матыцин.

Международная федерация дзюдо (IJF) 29 апреля приняла решение о допуске россиян и белорусов до соревнований под своей эгидой. Российские и белорусские дзюдоисты будут выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет привлёк независимую компанию для проверки биографических данных спортсменов из России и Белоруссии, а также их контента в социальных сетях на предмет возможной пропаганды. Спортсмены, прошедшие эту проверку, будут иметь право принимать участие в соревнованиях.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал заявление ОКР последней возможностью зацепиться за отборы на Игры-2024.



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