Радулов заявил, что не доволен результатом финальной серии плей-офф КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов дал понять, что очень расстроился после поражения в финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.

«Я не могу быть счастливым, финал для меня ничего не значит, это то же самое, что вылететь в первом раунде, тот же результат по факту. Если не поднимаешь кубок, значит, не поднимаешь», — цитирует Радулова «Спорт-Экспресс».

По его словам, у «Ак Барса» по ходу сезона «были тяжёлые времена».

«Но мы прошли их. Добились определённых результатов, но чуть-чуть не хватило. ЦСКА — молодцы, с победой, заслуженно победили, без всяких вопросов», — добавил Радулов.

Седьмой матч финальной серии в Казани на «Татнефть-Арене» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.

Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.











