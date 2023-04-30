Алексеева взяла верх над Эггер и дебютировала с победы в UFC

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева начала выступление в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с победы.

32-летняя уроженка Самарской области в поединке UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе в легчайшей весовой категории нанесла поражение Стефани Эггер, которая является золотым призёром молодёжного первенства Европы по дзюдо. Алексеева в первом раунде провела болевой приём и заставила швейцарку сдаться.

Всего на счету россиянки пять побед (одна нокаутом) и одно поражение на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. У неё есть опыт выступлений в Bellator Russian, Cagefighting Championship (RCC) и World Total Kombat Federation (WTKF).

В главном поединке вечера встретятся в легчайшей весовой категории китаец Ядонг Сонг с американцем Рики Симоном.

Ранее сообщалось о том, что младший брат Фёдора и Александра Емельяненко Иван дебютирует в смешанных единоборствах.