Алексеева взяла верх над Эггер и дебютировала с победы в UFC
32-летняя уроженка Самарской области в поединке UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе в легчайшей весовой категории нанесла поражение Стефани Эггер, которая является золотым призёром молодёжного первенства Европы по дзюдо. Алексеева в первом раунде провела болевой приём и заставила швейцарку сдаться.
Всего на счету россиянки пять побед (одна нокаутом) и одно поражение на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. У неё есть опыт выступлений в Bellator Russian, Cagefighting Championship (RCC) и World Total Kombat Federation (WTKF).
В главном поединке вечера встретятся в легчайшей весовой категории китаец Ядонг Сонг с американцем Рики Симоном.
Ранее сообщалось о том, что младший брат Фёдора и Александра Емельяненко Иван дебютирует в смешанных единоборствах.